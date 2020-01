Maroc : la Guinée ouvre un consulat général à Dakhla

La République de Guinée a ouvert vendredi dernier un consultant général à Dakhla. La cérémonie d'inauguration de cette représentation a été présidée par le ministre des des Affaires Étrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains Résidant à l'Étranger, Nasser Bourita et son homologue guinéen Mamadou Touré.



L'ouverture du consulat de la Guinée a une spécificité particulière dans les relations bilatérales distinguées qui se sont renforcées davantage par les visites de Sa Majesté le Roi Mohammed VI à Conakry en 2014 et 2017, et le visite du président Alpha Condé au Maroc ces dernières années, a souligné Nasser Bourita dans un point de presse conjoint avec son homologue guinéen.



Rabat et Conakry on établit une relation qui repose sur le solide fondement historique, des liens humanitaires forts et une entente autour de toutes les questions régionales, a poursuivi M. Bourita. Il a noté que la Guinée a toujours une position constante, claire et positive quant à la question du Sahara marocain, de même qu'elle a toujours soutenu les positions légitimes du royaume autour de la marocanité du Sahara.



La Guinée a toujours été aux côtés du Maroc dans toutes ses actions diplomatiques au sens de l'Union africaine et de l'ONU, a-t-il expliqué, faisant savoir que l'ouverture du consulat s'inscrit dans la ligne de ses positions constantes dès le début de ce conflit régional artificiel autour de la marocanité du Sahara.



Le président de la République de Guinée, Alpha Condé a joué un rôle important dans le retour du Maroc à l'Union Africaine, étant donné que ce dernier était le président de cette organisation, a poursuivi M. Bourita.



De même, le ministre a indiqué que l'ouverture de ce consulat permettra d'interagir avec la communauté guinéenne, de développer les relations économiques et commerciales, et d'appuyer la présence des étudiants guinéens dans la région.