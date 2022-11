Maroc : un étudiant tchadien assassiné

"Il a été froidement assassiné par un étudiant tchadien dont nous ne savons pas encore les causes profondes. Que Dieu ait son âme en sa sainte miséricorde", informe l'AESTM.



Youssouf Daoussa Hasaballah Biémé étudiait à l’Institut Supérieur d’Ingénierie et des Affaires de Rabat au cycle d’ingénieur.



"En cette circonstance très douloureuse, L’AESTM exprime à toute la communauté estudiantine au Maroc , et à sa famille nucléaire en particulière ses vives condoléances et ses sincères sentiments de compassion. Qu'Allah l'accueille dans son vaste paradis alfirdaous. Inna lillahi wa inna ileïhi radji-oune", ajoute