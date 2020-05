Masques : "on ne peut pas donner aux 15 millions de tchadiens, tous gratuitement" (ministre Santé)

Le prix des masques subventionnés par l'État et vendus au prix de 200 Fcfa ne fait pas l'unanimité. Des députés ont appelé lundi le gouvernement à distribuer gratuitement ces masques aux citoyens, déjà assez éprouvés par les conséquences de la crise sanitaire liée au Covid-19.



"M. le ministre, ne pensez-vous pas que les masques que l'on vend actuellement à 200 Fcfa peuvent être distribués gratuitement avec les dotations que vous avez eues ? 200 Fcfa c'est cher. Pour une famille de cinq personnes, pour une famille de 10 personnes, même plus, c'est cher pour le tchadien lambda", a estimé un député.



Selon le député Saleh Kebzabo, "dans les circonstances actuelles au Tchad, imposer le masque et ne pas le donner à la population, c'est criminel". Il estime que "le gouvernement du Tchad doit être en mesure de donner un masque à tout tchadien, voire deux ou trois parce qu'il faut les laver ainsi de suite."



Réagissant à ces interpellations, le ministre de la Santé publique Pr. Mahamoud Youssouf Khayal a déclaré : "Le chef de l'État a dit que la bonne majorité des tchadiens auront les masques gratuitement. La bonne partie va avoir ça gratuitement, les gens qui sont en besoin. Gratuitement, je l'ai bien dit. Mais on ne peut pas donner aux 15 millions de tchadiens, tous gratuitement."



"À mon humble avis, les gens qui n'en ont pas, on va leur donner. (...) Le but est d'avoir un masque. Ce masque, on peut le nettoyer, l'utiliser (...) Ce n’est pas ça qui va poser un problème. C'est le non-port de masque qui va nous poser un problème. Si nous portons tous le masque et nous respectons, dans deux semaines la courbe va au moins s'affaisser", a indiqué le ministre.



"Ça ne peut pas dépasser l'État tchadien"



De l'avis de Saleh Kebzabo, "c'est donc une provision d'environ 20 à 25 millions de masques, tout simplement. Ça ne peut pas dépasser l'État tchadien."



"Nous sommes dans une situation où les gens sont démunis. (...) Actuellement on a tué notre économie, on a tué nos commerçants. Et nos commerçants, on sait la chaine sociale qu'ils représentent. On nous demande maintenant d'acheter les masques, non ce n'est pas normal", déplore le n°1 du parti UNDR, ajoutant que "l'État tchadien n'est pas à ça près."



"Notre population est vraiment éprouvée depuis le 19 mars avec l'instauration des mesures gouvernementales. Beaucoup des nôtres n'arrivent plus à joindre les deux bouts. Je prie le gouvernement et cela ne lui coute rien de distribuer gratuitement les masques à la population. Vous pouvez procéder à des distributions par arrondissement, vous organisez par quartiers, par carrés, tout est possible", renchérit un autre député.