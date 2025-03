Matérialisme ou précarité ? Ces jeunes filles qui échangent des rencontres contre des cadeaux

Ce phénomène, loin d’être un simple jeu de séduction, trouve ses racines dans la précarité économique de nombreuses familles. Beaucoup de parents ne parviennent pas à subvenir aux besoins essentiels de leurs filles, les poussant ainsi, consciemment ou inconsciemment, à rechercher ces avantages matériels auprès de prétendants.



Cependant, cette pratique ne relève pas nécessairement de la prostitution, mais plutôt d’une forme d’« escroquerie amoureuse », comme l’explique Natacha : « Souvent, ce sont les garçons eux-mêmes qui proposent ces échanges : repas, téléphone, chaussures… C’est leur technique pour attirer les filles. » Une stratégie qui, au-delà des apparences, contribue à une banalisation des relations intéressées.



Ce comportement, qui ternit l’image des jeunes filles, résulte souvent d’une déception amoureuse ou d’une certaine naïveté. Il reflète aussi un manque de repères et d’éducation à des valeurs fondamentales.



Dans un monde où les relations sont de plus en plus influencées par des considérations matérielles, il est crucial que les parents inculquent de bons exemples à leurs enfants. Autrefois, les relations amoureuses étaient fondées sur des sentiments sincères et des valeurs solides. Aujourd’hui, il est essentiel de redonner à la jeunesse tchadienne des repères éducatifs et moraux afin qu’elle puisse construire des relations basées sur le respect et l’intégrité, plutôt que sur des intérêts purement matériels.