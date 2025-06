N'Djamena : la commune du 7e arrondissement organise une journée de salubrité

Cette initiative s’inscrit dans le cadre des activités de prévention contre les inondations à l’approche de la saison des pluies. Le Premier ministre a officiellement lancé l’opération en présence de plusieurs membres du gouvernement et du maire du 7e arrondissement, Adoum Hassan Djimet.



L’opération vise à mobiliser la population de N’Djamena autour du nettoyage des ordures dans les caniveaux et les espaces publics, tout en sensibilisant les citoyens à ne plus jeter de déchets dans les ouvrages de drainage.



À la suite de ce lancement, le maire s’est rendu au marché de Taradona accompagné de plusieurs équipes et de jeunes volontaires pour participer à l’enlèvement des ordures et au curage manuel des caniveaux.



L’objectif de cette journée est de favoriser une prise de conscience collective sur l’importance de la salubrité urbaine et de préparer efficacement la ville à la saison des pluies.