Mauritanie Rugby – Super Week Finale Coupe Nationale Rugby a XV 21 au 23 Février 2020

La fédération Mauritanienne de rugby vient de clôturer son championnat national de rugby à XV, avec la finale de la coupe nationale le samedi 22 février 2020, sur le stade de l’office du complexe olympique. C’est devant un public venu en masse que s’est déroulé cette belle finale, pas moins de 400 enfants et 300 adultes parents, amis et joueurs.

Cet évènements, a été rehaussé par la présence et le coup d’envoi du match qui a été donné par Mr MOSTAFA JELTI (Manager du programme GIR en Afrique) en visite en Mauritanie pour les besoins de l’audite de la FMR.

Cette finale était très attendue entre El Mina et Riyadh, les deux communes pionnières du rugby dans la capitale Nouakchott. L’enjeu pour chacune des équipes, d’une part les Requins d’El Mina inscrire leur nom dans le palmarès en réalisant un doublée historique le championnat et la coupe et d’autre part les Tigres de Riyadh sauver leur saison de rugby à XV avec un trophée majeur et faire plaisir aux nombreux spectateurs qui ont effectués le déplacement depuis les faubourgs de la ville de Nouakchott.

Le staff technique des Requins d’El Mina, Cheikh ETHMANE, Ella BRAHIM et Amadou KANE n’ont laissés aucune chance à leurs homologues et adversaires du jour Fakourou TANDIAN et Alpha DIOP des Tigres de Riyadh; ce fut un match à sens unique car les forces en présence donné la faveur aux redoutables et désormais incontestables REQUINS D’EL MINA qui ont fini d’inscrire leur nom dans le palmarès en réalisant le doublé.

Malgré une farouche résistance et une témérité des Tigres de Riyadh, ce sont les Requins d’El Mina qui vont s’imposer sur le score de 36 à 12. Cette belle victoire acquise devant prés de 700 spectateurs dont 220 filles qui avaient participé en levée de rideau au premier festival scolaire de rugby GIR de la Mauritanie.

Ainsi le capitaine des Requins d’El Mina François GUEYE et ses coéquipiers confirment qu’ils sont les KALADIO «Rois» du rugby à XV en Mauritanie.

Cette belle fête du rugby clos la saison de rugby à XV en Mauritanie et laisse la place à la préparation de l’équipe nationale dés le mois de mars 2020; en attendant le championnat national de rugby à VII au mois de juin 2020 pour la seconde partie de la saison 2019-2020.

Tous nos remerciements à Mostafa Jelti et à Rugby Afrique, pour les vingt-cinq (25) ballons offert et la tenue d’arbitre. La Fédération Mauritanienne de Rugby serait ravie de recevoir ou d’honorer une invitation pour une compétition régionale de Rugby Afrique.

