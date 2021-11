Me. Abakar Djermah élu président de l'Association francophone des comités nationaux olympiques

Le secrétaire général du Comité olympique et sportif tchadien (COST), Baba Ahmat Baba, a annoncé ce 19 novembre l'élection du président du COST, Me. Abakar Djermah Aumi, au poste de président de l'Association francophones des comités nationaux olympiques (AFCNO). Il est élu pour un mandat de quatre ans.



"Si ses pairs des comités nationaux olympiques francophones de 75 pays répartis dans 5 continents ont mis leur confiance en lui, c'est justement pour son charisme et sa détermination à enclencher la marche du mouvement sportif tchadien et le processus de professionnalisation du sport tchadien", a déclaré Baba Ahmat Baba.



Le Tchad, à travers cette élection à la tête de l'AFCNO, exporte sa capacité managériale en matière de sport à l'international, se félicite Baba Ahmat Baba.