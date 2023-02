Me Delphine Kemneloum reçoit le prix Martin Ennals 2023 pour son combat en faveur des droits humains

Me Delphine Kemneloum Djiraïbe, avocate au barreau du Tchad, a été honorée pour son combat en faveur des droits humains en recevant le prestigieux Prix Martin Ennals 2023. Cette cérémonie a eu lieu le 16 février à Genève en Suisse. Depuis plus de 30 ans, Me Delphine Kemneloum Djiraïbe est une pionnière de la défense des personnes vulnérables. Elle a également joué un rôle clé dans la traduction en justice de l’ancien dictateur Hissène Habré.



L’avocate est très active dans la lutte contre les violences sexistes et projette de créer le premier centre de soutien psychologique pour les femmes au Tchad. Le Prix Martin Ennals, créé en 1992, est un prix annuel qui apporte reconnaissance, soutien et protection à des défenseurs des droits humains du monde entier. Il donne une visibilité aux lauréats et met en lumière la situation des droits humains dans leur pays. La remise de ce prix est donc une reconnaissance de l'engagement et du travail de Me Delphine Kemneloum Djiraïbe en faveur de la protection des droits humains au Tchad.