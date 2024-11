Médias et démocratie : un rôle crucial dans les élections au Tchad

Le Centre de Recherche en Anthropologie et Sciences Humaines (CRASH), en collaboration avec le Bureau de Coopération Suisse au Tchad, a organisé depuis le 25 novembre 2024 un atelier à N'djamena sur le thème : "Expériences et leçons apprises de la couverture des opérations électorales par les médias tchadiens". Cet événement a réuni des journalistes de N'djamena et de diverses provinces du Tchad.



Lors de son discours d'ouverture, le directeur administratif du CRASH, Dr Djimet Séli, a souligné l'importance du rôle des médias dans la construction de la paix au Tchad, surtout dans le contexte d'un régime de transition chargé des processus électoraux. Il a rappelé que le projet examine de multiples facettes des médias centrées sur leur contribution à la paix.



Dr Djimet Séli a également évoqué la couverture médiatique des opérations électorales passées, soulignant l'importance de partager les enseignements tirés pour mieux préparer les défis futurs. L'atelier vise à fournir de l'information documentée aux médias tchadiens, tant publics que privés, afin d'améliorer leur intervention pour la paix et la sécurité au Tchad.



Cette rencontre marque la deuxième session de réflexion et de suivi pour renforcer le positionnement constructif des médias dans l'apaisement et la consolidation de la paix durable au Tchad.