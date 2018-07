Menace terroriste : la police "baisse la garde" dans les marchés

Le président de la République a estimé ce lundi 23 juillet que la police municipale a diminué sa vigilance face à la menace terroriste qui pèse toujours, notamment sur la capitale.« Dans nos marchés, la police municipale semble baisser la garde alors que Boko-Haram est toujours là, à nos portes », a souligné hier le chef de l’État, dans une communication faite aux maires des communes d’arrondissements de la capitale.Idriss Deby a fait part de son inquiétude et a rappelé à plusieurs reprises -notamment ces derniers mois- que la vigilance et la mobilisation ne doivent pas faiblir.Même ton pour le délégué du gouvernement auprès de la ville de N'Djamena, Adago Yacouba qui, le jeudi 28 juin dernier, lors d'un point de presse, a appelé la population à "dénoncer toute personne et tout geste suspect dans son entourage."