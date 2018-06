Insécurité, cohabitation, santé : le délégué du gouvernement auprès de N’Djamena fait le point

Le délégué du gouvernement auprès de la ville de N’Djamena, Adago Yacouba a organisé, hier, jeudi 28 juin 2018, une rencontre de concertation avec les maires des différentes communes d’arrondissement, les responsables de forces de l’ordre, du ministère de l'Éducation nationale, du ministère de la Santé publique et les délégués des quartiers.



Cette rencontre de concertation visait à évaluer la détérioration de la situation sécuritaire dans la capitale tchadienne, la baisse du taux de vaccination, la baisse vertigineuse de fréquentation des centres de santé due à une mauvaise politique, la paralysie du secteur éducatif et la cohabitation pacifique entre les différentes communautés dans la capitale, afin de proposer des solutions idoines à toutes ces difficultés.



S’agissant de la sécurité, Adago Yacouba a déploré une recrudescence relative des forfaitures ces derniers jours ; la ville de N’Djamena a enregistré plusieurs cas de vol, d’assassinats, de viols et d'autres délits. Il a rappelé que la menace terroriste plane toujours sur la capitale. En effet, il appelle la population à dénoncer toute personne et tout geste suspect dans son entourage. Il a plaidé en faveur de l’instauration du dialogue et de la communication entre les autorités et les populations qui doivent être renforcées.



Selon lui, les forces de l’ordre et de sécurité, qui sont à féliciter et à encourager, doivent multiplier les patrouilles et les renseignements pour débusquer les nids de malfaiteurs afin de les démanteler.



Par ailleurs, Adago Yacouba relève une baisse vertigineuse de fréquentation des structures de santé due à une mauvaise politique d’accueil dans leurs hôpitaux et structures sanitaires. Pour pallier ces difficultés, il exhorte le personnel de santé à réserver un meilleur accueil et une bonne prise en charge des patients frustrés. Il a observé les mesures consacrant la gratuité des soins lors des urgences.