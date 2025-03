Message de l'Aïd el-Fitr du Maréchal Mahamat Idriss Deby : Appel à la paix et à l'unité nationale

Dans son message, il a déclaré : « Mes chers compatriotes, où que vous soyez, en ce jour de fête bénie du Ramadan, recevez mes vœux les meilleurs. Que cette journée soit remplie de bénédiction, de communion, de joie, de pardon et de partage. »

Thèmes de Paix et de Solidarité

Ce message souligne des valeurs essentielles telles que la bénédiction, la joie, le pardon, et le partage, qui sont au cœur des célébrations musulmanes. Le président a insisté sur l'importance de la communion entre les citoyens, particulièrement en cette période de renouveau spirituel et de convivialité. Ce vœu du Maréchal Deby témoigne de son engagement à promouvoir la paix et l'unité au sein de la nation tchadienne. En cette journée de fête, ses paroles résonnent comme un appel à la solidarité et à la cohésion sociale, éléments essentiels pour faire face aux défis et construire un avenir serein pour le Tchad.