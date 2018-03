MESSAGE

Chers (es) Contribuables ;A partir du 1er mars 2018, le Ministère des Finances et du Budget passe à la Bancarisation de toutes les recettes de l’Etat.Payer les droits et taxes de l’Etat auprès des banques partenaires du Ministère des Finances et du Budget.Les paiements se feront toujours au trésor là où il n’y a pas d’agence bancaire.Rapprochez-vous des services compétents les plus proches pour d’amples informations.