Metropolitan University College of Medicine annonce des bourses d’études allant jusqu'à 50%

Située à Antigua-et-Barbuda, l'un des pays insulaires les plus populaires des Caraïbes orientales, l'université Metropolitan University College of Medicine Antigua (MUCM) offre une combinaison parfaite entre une formation médicale de haute qualité et une qualité de vie exemplaire. À Metropolitan University College of Medicine Antigua, les étudiants sont soumis à des préparations rigoureuses conformes aux meilleures pratiques américaines en matière d'éducation, ce qui leur permet de devenir des médecins exceptionnels, de servir l'humanité et de bâtir ensemble un monde meilleur en offrant des services de soins de santé à ceux qui en ont besoin.



Dirigée par le professeur (Dr.) George Turner, ancien étudiant de la prestigieuse Université Johns Hopkins, la mission de l'Université consiste à recruter, enrichir, former et développer des esprits intelligents et dynamiques pour devenir des médecins exceptionnels et progressistes qui laisseraient leur empreinte sur la scène mondiale de la médecine. MUCM œuvre en toute conscience pour apporter espoir et réconfort aux patients grâce à ses recherches et à l'intégration de ses stratégies, visant à prolonger la vie grâce à une prise en charge exceptionnelle des patients associée à un service communautaire.



MUCM offre des programmes médicaux accrédités qui se concentrent sur un enseignement centré sur l'étudiant. L'objectif est d'améliorer les systèmes de santé mondiaux en préparant des médecins internationaux bien formés, capables de conduire des recherches originales, de devenir des médecins holistiques et d’assurer des soins exceptionnels aux patients. MUCM est reconnue par le ministère de l'Éducation, le gouvernement d'Antigua-et-Barbuda, et le programme du doctorat en médecine est approuvé et enregistré auprès du Conseil national d'accréditation d'Antigua-et-Barbuda. MUCM propose également des cours de premier cycle et des cours professionnels de deuxième cycle au niveau international dans le domaine de la médecine et des sciences paramédicales.



Dans le cadre de son initiative RSE, MUCM a répondu à la pénurie mondiale en matière de professionnels de la santé en offrant un programme d'études spécial COVID-19 avec jusqu'à 50% de bourses basées sur les mérites et les moyens aux candidats méritants étudiants à l'université Metropolitan University College of Medicine. MUCM invite tout le monde à faire partie de cette expérience enrichissante, qui durera pour de nombreuses générations. Les étudiants, les enseignants et les parents sont invités à contacter les responsables de la MUCM pour planifier une visite, et peuvent également s’adresser à l'un des membres du personnel de l’admission à l'université.



Grâce à cette initiative novatrice, MUCM vise à aider 1000 étudiants à travers le monde, qui n’ont pas la possibilité de poursuivre leurs études, d’accéder aux installations de pointe de MUCM et à des soins personnalisés.