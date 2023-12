Migration: Le Tchad accueille plus d’un million de réfugiés

La situation économique difficile aggrave encore la vulnérabilité des populations. Depuis le début du conflit armé au Soudan en avril 2023, la situation s'est détériorée avec un afflux massif de personnes dans l'est du Tchad, notamment dans les provinces du Ouaddaï, de Wadi-Fira et du Sila. Au 16 octobre 2023, 442 250 réfugiés et 77 320 rapatriés tchadiens étaient arrivés, et on estime que 250 000 réfugiés supplémentaires sont attendus en 2024 en raison de l'aggravation de la situation sécuritaire au Darfour. Le Tchad accueille déjà plus de 598 000 réfugiés et demandeurs d'asile, le plaçant parmi les sept pays accueillant le plus grand nombre de réfugiés au monde, avec un total de 1 033 180 réfugiés au 16 octobre 2023, relève Humanitarian Action.



L'arrivée de ces populations vulnérables au Tchad a un impact négatif sur les communautés d'accueil, qui sont sous pression en raison du partage des ressources naturelles et des services sociaux de base, ainsi que de la perturbation des routes d'approvisionnement vers les marchés. En juillet 2023, les acteurs de la sécurité alimentaire ont identifié 2,1 millions de personnes en situation de crise alimentaire de Phase 3+ au Tchad, dont 10% en situation d'urgence (Phase 4 de l'IPC). Cette situation devrait continuer à se détériorer en 2024, avec une augmentation prévue de 300 000 personnes nécessitant une assistance.



La situation humanitaire devrait s'aggraver en 2024 en raison de l'afflux continu de réfugiés, des déplacements internes dus aux conflits intercommunautaires et de la crise prolongée dans la province du Lac. Cette situation est exacerbée par l'insécurité alimentaire croissante, la malnutrition, la faible disponibilité des services de base, la transition politique fragile, le changement climatique et les risques d'inondations. Le sous-financement demeure un défi majeur pour la réponse humanitaire, avec seulement 27% des 921 millions de dollars nécessaires pour 2023 collectés jusqu'à présent.



En 2024, la réponse humanitaire se concentrera sur les personnes les plus vulnérables, avec une attention particulière portée aux zones prioritaires identifiées. Les partenaires humanitaires chercheront à renforcer les partenariats pour une transition vers des approches de développement plus axées sur l'urgence. L'action humanitaire continuera de se concentrer sur la protection, l'égalité des sexes et la responsabilité envers les populations touchées, en utilisant des approches communautaires et des données détaillées pour anticiper les urgences.



La préparation aux situations d'urgence et la réduction des risques demeureront essentielles pour atténuer les conséquences du changement climatique.



En collaboration avec le gouvernement, une approche de réponse d'urgence au développement sera adoptée dans l'est du Tchad pour renforcer la réponse humanitaire et favoriser les changements structurels nécessaires. Cette approche sera étendue à l'ensemble du pays pour répondre aux besoins des populations touchées par des problèmes structurels de longue date. Le sous-financement reste un défi, et la communauté internationale est encouragée à augmenter son soutien au Tchad pour faire face à cette crise humanitaire prolongée.