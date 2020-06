Militaires français blessés devant la Présidence : Le Tchad évoque une "confusion"

Le ministère tchadien des Affaires étrangères, de l’Intégration africaine, de la Coopération internationale et de la Diaspora de la République et l’ambassade de France au Tchad ont déploré "l’incident, survenu ce mardi 9 juin 2020, dans la matinée, devant la Présidence de la République, au cours duquel, deux personnels de sécurité de Barkhane ont été blessés.



Ils évoquent "une confusion d’intention sur le but d’une mission de reconnaissance de site."



Une enquête conjointe est "en cours pour établir les faits."



Les deux blessés ont été "immédiatement pris en charge par les services de santé de Barkhane."