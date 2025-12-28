Alwihda Info
TCHAD

Ministère de la Santé : Le Dr Mbaïdédji Dekandji Francine lance l'évaluation des dossiers stratégiques pour 2026


Alwihda Info | Par - 29 Décembre 2025


La rigueur et la planification sont à l'ordre du jour au Ministère de la Santé Publique et de la Prévention. Ce matin, la Secrétaire d'État, le Dr Mbaïdédji Dekandji Francine, a présidé le premier comité de direction de la semaine, fixant les orientations prioritaires pour la nouvelle année.


Ministère de la Santé : Le Dr Mbaïdédji Dekandji Francine lance l'évaluation des dossiers stratégiques pour 2026


 

Transformer les résolutions en actions concrètes

 

Pour le Dr Francine, les forums nationaux ne doivent pas rester des lettres mortes. Cette réunion a permis de passer au crible le niveau de mise en œuvre des engagements pris lors des grands sommets sur la vaccination et la santé communautaire. L'accent a été mis sur la nécessité d'une coordination étroite pour que chaque recommandation devienne une réalité sur le terrain, au bénéfice direct des populations.





La santé maternelle et infantile au cœur des priorités

 

Le suivi du Dialogue National sur la santé maternelle, néonatale et infantile a constitué un point central des échanges. La Secrétaire d'État a rappelé que l'efficacité du ministère se juge à sa capacité à protéger les plus vulnérables. La revue des programmes et projets en cours doit désormais s'aligner sur des indicateurs de résultats stricts pour garantir une prise en charge de qualité dans tous les centres de santé du pays.




Une équipe cadre mobilisée pour le Plan d'Action Opérationnel

 

L'ensemble de l'équipe cadre a salué cette dynamique de partage d'informations. En évaluant le Plan d'Action Opérationnel, le ministère s'assure d'une gestion transparente et optimisée des ressources. Cette rencontre témoigne de la volonté des plus hautes autorités du pays de bâtir un système de santé résilient, capable de répondre aux défis de prévention et de soins pour l'année qui s'annonce.

Peter Kum
