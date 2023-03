TCHAD

Miss Kelou Sahel : un concours pour valoriser la beauté et l'intelligence féminines au Tchad

Alwihda Info | Par Aristide Djimaldé - 17 Mars 2023

La beauté tchadienne et la culture du Sahel sont mises à l'honneur à travers le concours Miss Kelou Sahel. L'événement, qui vise à promouvoir à la fois la beauté et l'intelligence des jeunes filles pour des causes sociales et humanitaires, a été annoncé lors d'une conférence de presse organisée par la maison Câlin à Amandine Drive.