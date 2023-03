Mois de Ramadan : comment optimiser son business grâce à WhatsApp

POINT DE VUE Mois de Ramadan : comment optimiser son business grâce à WhatsApp

Pendant le mois de dévotion spirituelle et de générosité, les activités commerciales connaissent un dynamisme accru, poussant ainsi les entreprises à offrir des produits et services adaptés à cette période spéciale de l'année.

À cet effet, les plateformes sociales ont un rôle crucial à jouer afin d’aider les chefs d’entreprises et les entrepreneurs à renforcer leur présence sur le marché en s’adaptant à ce nouveau rythme. En effet, selon une étude récente sur l'utilisation de la messagerie par les entreprises menées par Kantar, 7 personnes sur 10 dans le monde déclarent vouloir pouvoir communiquer avec les entreprises, par le biais de la messagerie, de la même manière qu'avec leurs amis ou leur famille.



De plus, 66% des personnes préfèrent envoyer un message à une entreprise plutôt qu'un courrier électronique. À la lumière de ces statistiques, WhatsApp demeure donc l'une des messageries les plus utilisées par les entreprises pour communiquer avec leur clientèle de manière fiable et sécurisée.



Voici 5 stratégies qui vous permettront d’utiliser WhatsApp pour assurer un bon suivi de vos activités, de garder contact avec vos clients et de continuer à stimuler vos ventes durant ce mois sacré.



1. Créer une expérience de messagerie performante pour vos clients

WhatsApp est un outil central dans l’activité de nombreuses entreprises. La plateforme peut être utilisée aussi bien comme site web que vitrine virtuelle, permettant non seulement de présenter des produits, mais également de répondre aux questions des clients et de stimuler les ventes. Durant le mois du Ramadan, il est possible de mettre à jour vos horaires d'ouverture sur le profil de votre entreprise via l’application WhatsApp Business, Vous pouvez aussi publier un message d'absence pour informer vos clients de votre indisponibilité lors des horaires de prières.



2. Renforcer le lien avec vos clients

Les messages personnalisés vous offrent la possibilité de fidéliser votre clientèle. Ces derniers permettent d’améliorer la pertinence des messages et d’augmenter la qualité de l’accompagnement des clients avec notamment l’utilisation de différents boutons comme “réponses rapides”, “liste”, “appel à l'action”, ainsi que les messages produits. Si vous disposez d’articles, d’offres ou de promotions spéciales Ramadan, il est préférable de les promouvoir dans votre catalogue afin que les utilisateurs puissent facilement consulter les produits qu’ils souhaitent acheter.



3. Attirer de nouveaux clients

L’objectif principal de toute entreprise est de trouver de nouveaux clients. Pour commencer, ajoutez un QR code sur votre vitrine, votre site Web, l'emballage de vos produits, votre matériel de marketing ou tout autre endroit susceptible d’être scanné par les gens afin de se connecter facilement avec vous sur WhatsApp. Pour trouver votre QR code, allez dans la section Outils Professionnels et Lien Court. Vous pouvez également partager votre code QR avec d'autres personnes à partir de l'application même.



4. Générer du trafic à partir des réseaux sociaux

De nombreuses petites et moyennes entreprises sont aussi présentes sur Instagram et Facebook. En cliquant sur l’option Outils Professionnels, vous pouvez ajouter un bouton WhatsApp à votre compte Facebook ou Instagram, de manière à rediriger directement les clients vers votre application WhatsApp Business.

Ainsi, les personnes qui consultent les pages de votre entreprise sur ces plateformes peuvent aisément entamer une conversation WhatsApp avec vous dans le but de poser des questions ou de passer une commande. Pour aller encore plus loin et trouver de nouveaux clients, vous pouvez créer des publicités Facebook ou Instagram sur lesquelles il suffit de cliquer pour ouvrir une discussion sur WhatsApp. Ces publicités sont un moyen efficace et puissant d’attirer de nouveaux clients et de les inciter à envoyer des messages à votre entreprise.



5. Rester organisé

Le Ramadan est souvent un mois extrêmement chargé pour les entreprises du fait de la réduction des heures de travail quotidiennes. Face à l'afflux potentiel de messages provenant de nouveaux clients, il est essentiel de bien rester organisé. L'une des astuces consiste à utiliser le catalogue de Collections pour regrouper et organiser vos produits dans des catégories spécifiques afin que vos clients puissent facilement parcourir vos offres.

Une autre astuce pour vous repérer, vous pouvez étiqueter vos conversations à l'aide de descriptions personnalisées dans le but de garder, par exemple, une trace des paiements en attente ou d’identifier de nouveaux clients. Sachez que ces étiquettes ne sont visibles que par vous. Au fur et à mesure que votre nombre de clients et que votre volume de conversations augmente, vous pouvez passer de l'application WhatsApp Business à la plateforme WhatsApp Business. Cette dernière est plus puissante et vous permettra d'engager le dialogue avec vos clients à plus grande échelle.



En conclusion, le Ramadan reste une période propice pour réaliser des ventes importantes et proposer de nouveaux produits et services. Pour ce faire, les plateformes Meta, notamment WhatsApp, sont des outils incontournables aidant à atteindre de nouveaux clients et à communiquer de manière encore plus efficace. Les cinq stratégies proposées par Meta aideront votre entreprise à rester organisée, à créer une expérience de messagerie performante, à renforcer les liens avec votre clientèle et à générer du trafic à partir des réseaux sociaux.







