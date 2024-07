AFRIQUE Monde-forêts : les chefs d’Etat appellent à la mise en place des cadres règlementaires robustes pour la reforestation

Alwihda Info | Par Olive Jonala - 9 Juillet 2024



Les chefs d’Etat et de gouvernements présents à la première Conférence internationale d’afforestation et le reboisement (CIAR 1) ont recommandé, le 05 juillet 2024, à Kintélé dans le département du Pool (République du Congo), la mise en œuvre des politiques pour élaborer les politiques régionales, nationales favorisant la reforestation et incluant les incitations fiscales ainsi que des cadres réglementaires robustes.

Selon le communiqué final publié à l’issue des assises de Kintélé, les dirigeants de nombreux pays, les responsables des ONG et autres partenaires financiers prenant part à la CIAR1 ont sollicité à la communauté internationale d’encourager la collaboration accrue entre les nations et des initiatives pour partager les meilleurs pratiques et les technologies en matière d’afforestation et de reboisement.



Le même communiqué souligne que , les Etats ont été exhorté à mobiliser les financements à grande échelle y compris la finance carbone et l’approche non fondée sur les marchés, les partenaires public et privé, les paiements pour les services environnementaux et tous autres financements verts.



L’intégration des communautés locales et des populations autochtones, ainsi des personnes vivant avec handicap dans les projets de reboisement figure parmi les recommandations des participants qui ont encouragé les Etats et les partenaires à accorder les ressources nécessaires et les meilleures techniques de plantation aux communautés locales, aux populations autochtones et aux personnes vivant avec handicap.



La première Conférence internationale sur l’afforestation et le reboisement a également recommandé la mise en place d’une distinction honorifique ‘’DAMAR’’ pour gratifier un pays, une organisation ou une personnalité ayant œuvré de manière significative dans le cadre de l’afforestation, du reboisement et la lutte contre la déforestation.



De la déclaration aux engagements



Les participants de la première Conférence internationale d’afforestation et le reboisement ont pris des engagements, notamment, pour institutionnaliser la CIAR, à travers l’organisation tous les deux ans d’une édition de cette conférence. Ils se sont engagés également à finaliser et mettre en œuvre la stratégie mondiale de l’afforestation et du reboisement adoptée durant cette conférence ainsi que le processus d’endossement de la Décennie mondiale de l’afforestation et du reboisement par l’Assemblée générale des Nations Unies.



Aussi, le Président de la République du Congo a-t-il saisi l’occasion, pour lancer un appel pressant pour une mobilisation plus efficace de sorte qu’aux prochaines rencontres de la communauté internationale, notamment, à la 79e Assemblée générale des Nations Unies, soient portées d’une seule voix et même voix, les avancées encourageantes enregistrées pendant cette conférence.



Les participants ayant travaillé en trois segments (experts, ministériel et des chefs d’Etat), ont remercié le président Denis Sassou-N’Guesso pour sa vision et son leadership sur les questions environnementales et l’initiative de la Décennie mondiale sur d’afforestation et du reboisement.



A noter que six chefs d’Etat ont prix part à cette conférence : Madame Sahle-Work Zewde de la République Fédérale Démocratique de l’Ethiopie ; Faustin-Archange Touadéra de la République centrafricaine ; M. Brice Oligui Nguema du Gabon ; M. Nana Akufo-Addo de la du Ghana ; M. Umaro Sissoco Embalo de la Guinée-Bissau et M. Denis Sassou-N’Guesso de la République du Congo.





Dans la même rubrique : < > Niger: Le Front patriotique pour la Libération (FPL) rejette l'AES et soutient la CEDEAO FOTRAC 2024 : les Centrafricaines exposent leur savoir-faire à Ebolowa Mauritanie : comment libérer le potentiel du pays grâce à l’exploitation minière ? Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)