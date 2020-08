Mort de 44 détenus en avril : "Le Tchad est respectueux des droits de l'Homme" (Zen Bada)

Le secrétaire général du MPS, Mahamat Zen Bada, a réagi samedi à des questions de journalistes sur la mort de 44 détenus dans une cellule à N'Djamena.



"Les 44 prisonniers qui étaient décédés, les enquêtes sont les enquêtes. Les associations des droits de l'Homme sont les associations. Il y a au delà de cela une justice au Tchad qui va déterminer les responsabilités", a indiqué Zen Bada.



Il a estimé que si les commissions, ligues ou associations de défense des droits de l'Homme "amènent la preuve" des conclusions de leurs rapports, "la justice vérifiera et les responsables seront tenus pour responsables, il n'y a pas de demi-mesure. Le Tchad est respectueux des droits de l'Homme."



"Qui savait qu'il y avait des prisonniers ici, faits à Bohoma ou dans le Lac. Si les gens voulaient les exécuter, ils le feraient là-bas sur place. S'ils les ont emmené comme prisonniers, il y a une cause à cela", a indiqué Zen Bada.



"Ils ne peuvent pas, je ne suis pas sûr, et je le dis hautement (...) Moi j'ai fait la prison, je connais ce que c'est la cellule."



"Il est tout à fait logique que l'on se pose la question. Par contre, je n'ai pas vu la LTDH, je n'ai pas vu les autres associations" condamner les exactions de Boko Haram. "Personne ne l'a fait", a-t-il dit.



"Les militaires qui veillent jour et nuit n'ont-ils pas de familles ? Ne sont-ils pas des tchadiens ?", s'est interrogé le secrétaire général du MPS qui a assimilé des journalistes à l'opposition ou faisant des allusions à la Radio Mille Collines qui a joué un rôle très sombre dans le génocide rwandais.