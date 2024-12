Moukhtar Ahmat Roufaye : « Le vote est un acte de liberté et de démocratie »

Dans le cadre des élections législatives, provinciales et communales, Moukhtar Ahmat Roufaye, candidat du parti Alwassat pour le 8ᵉ arrondissement, a lancé un appel à la population à rester calme et à ne pas céder aux provocations.



Interrogé par Alwihda Info, le candidat a souligné l’importance du vote, le décrivant comme bien plus qu’un simple acte administratif. « C’est une façon pour chacun d’entre nous de faire entendre sa voix et d’influencer l’avenir. C’est un moment où les citoyens peuvent s’unir autour de leurs valeurs et de leurs préoccupations », a-t-il déclaré.



Il a également exprimé sa déception face au faible taux de participation observé lors de certains scrutins. « Il est souvent décevant de voir combien de personnes choisissent de ne pas voter, que ce soit par désillusion ou par sentiment d’impuissance. Pourtant, le vote est essentiel pour renforcer notre démocratie et garantir que les élus soient véritablement représentatifs de la population », a-t-il ajouté.



Un appel pour une démocratie renforcée



Moukhtar Ahmat Roufaye a conclu en appelant les citoyens à utiliser leur droit de vote pour montrer au monde que le Tchad progresse dans le cadre de la liberté et de la démocratie. « À travers les urnes, nous avons l’occasion de démontrer que notre pays s’inscrit dans une dynamique démocratique authentique et inclusive », a-t-il affirmé.