AFRIQUE Musique : AFRIMA reçoit un nombre record de 8800 inscriptions pour l'édition 2021

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 27 Août 2021

La Commission de l'Union africaine (CUA) et le Comité international des prix de la musique de toute l'Afrique (AFRIMA) sont heureux d'avoir reçu un nombre impressionnant de 8 880 (huit mille huit cent quatre-vingts) candidatures pour les prix AFRIMA 2021 à la clôture de la soumission. d'entrées le 20 août 2021 malgré l'impact négatif du COVID-19 sur la culture et l'industrie créative ; un nombre record d'inscriptions depuis la création des prix continentaux en 2014, soit 8,86% de plus que l'édition 2019.

Maintenant dans sa huitième année, AFRIMA, la reconnaissance ultime de la musique africaine dans le monde honore les artistes africains, les producteurs de musique, les auteurs-compositeurs, les réalisateurs de vidéos, les disc-jockeys, les chorégraphes/danseurs et les producteurs de films/films vivant sur le continent ou en diaspora ainsi qu'à l'international. agit avec le trophée AFRIMA plaqué or 23,9 carats.



Les candidatures de cette année ont été reçues de 50 pays africains des cinq régions d'Afrique et de 10 pays d'Europe et d'Amérique du Nord, dont l'Espagne, le Royaume-Uni (Royaume-Uni), les États-Unis d'Amérique (USA), la France, le Portugal, entre autres.



« L'intérêt accru pour les prix est une indication claire qu'AFRIMA, une plate-forme de rassemblement des Africains à travers l'instrument de la musique et de la culture, se développe énormément à travers l'Afrique et dans le monde, ce qui est un objectif très important pour nous. C'est aussi un signal que les artistes et les acteurs de l'industrie musicale deviennent résilients face aux défis mondiaux. » déclare Angela Martins, cheffe de la culture, Commission de l'Union africaine.



Les candidatures pour les prix continentaux africains les plus anciens de la dernière décennie, qui ont été ouverts aux artistes dans le monde entier le 1er juin 2021 et clôturés le 20 août 2021, sont supérieures aux candidatures de 2019 de 8 157. Rappelons que le prix ne pouvait tenir en 2020 en raison de la pandémie de COVID-19.



Selon le responsable de la communication et des partenariats d'AFRIMA, Zineb Seyad, a déclaré : « Nous sommes encouragés par le nombre d'inscriptions reçues pour l'AFRIMA 2021. Sur les 8 880 entrées soumises cette année; L'Afrique de l'Ouest est en tête du peloton avec 30,4% du total des entrées, suivie par l'Afrique de l'Est avec 28,8%, l'Afrique australe avec 22,9%, l'Afrique centrale et l'Afrique du Nord et les actes internationaux ont respectivement 12,3%, 4,9% et 0,7%.



On peut rappeler que le jury international d'AFRIMA a annoncé trois nouvelles catégories supplémentaires pour l'édition 2021, qui comprenaient la meilleure bande originale d'un film/série/documentaire, le meilleur acte mondial et l'artiste de l'année (Renommer l'artiste le plus prometteur).



Après la fin de la soumission des candidatures à l'AFRIMA 2021, un jury international de 13 personnes d'AFRIMA arriverait à Lagos le 29 août 2021 pour le processus de sélection d'une semaine. La responsabilité du jury AFRIMA consiste à présélectionner, catégoriser, évaluer, classer et sélectionner les nominés dans les 40 différentes catégories de récompenses régionales et continentales.



Une fois ce processus terminé, la liste des nominés 2021 sera dévoilée lors d'une conférence mondiale des médias au cours de la deuxième semaine de septembre 2021, tandis que le vote public suivra immédiatement.





