N'Djamena : 33,7 hectares pour la construction d'un grand stade omnisports

Le gouvernement a adopté ce jeudi 22 novembre 2018 en conseil des ministres un projet de décret présenté par le ministère en charge de l'Aménagement du territoire, du développement de l'habitat et de l'urbanisme. Il prévoit l'affectation au profit du ministère en charge des sports d'un terrain d'une superficie de 33,76 hectares à Mandjafa, dans la commune du 7ème arrondissement de la ville de N'Djamena.



Ce vaste terrain permettra la construction d'un stade omnisports moderne de 30.000 places à Mandjafa suite à un don de la Chine d'un montant d'environ 50 milliards de Frans CFA.



Le stade "permettra au Tchad d'organiser des grandes manifestations sportives de niveau national et international", a déclaré le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, Oumar Yaya Hissein.