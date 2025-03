N'Djamena : Baisse significative des prix des pastèques sur le marché

Détails des Prix

Pastèque entière : Prix en 2024 : 2500 FCFA Prix en 2025 : entre 1000 et 1250 FCFA Réduction : 50 %

: Demi-pastèque : Prix en 2024 : 1250 FCFA Prix en 2025 : 500 FCFA Réduction : 70 %

: Morceaux de pastèque : Prix en 2024 : 100 FCFA pour deux morceaux Prix en 2025 : 100 FCFA pour trois morceaux Réduction : 20 %

:

Accessibilité Améliorée

Bonne nouvelle pour les habitants de N'Djamena ! Les prix des pastèques ont considérablement chuté sur le marché des fruits cette année. Cette baisse rend ce fruit rafraîchissant et désaltérant plus accessible à un plus grand nombre de consommateurs, en particulier pendant les périodes de fortes chaleurs.Cette diminution significative des prix rend les pastèques plus accessibles à un plus grand nombre de consommateurs, permettant ainsi à davantage de foyers de profiter de ces fruits frais et désaltérants, particulièrement appréciés en période de chaleur. Cette tendance est un bon signe pour la consommation locale et la santé des habitants.