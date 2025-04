N’Djamena : Colloque mondial pour un nouveau modèle de développement économique en Afrique, focus sur le Tchad

Placé sous le thème central : « Opportunités de création de richesse en Afrique en vue de l’indépendance économique », le colloque rassemble un panel diversifié d'experts de renommée internationale. Économistes, investisseurs, entrepreneurs, sociologues et anthropologues sont réunis pour engager une réflexion approfondie sur les stratégies concrètes à mettre en œuvre afin de revitaliser le développement économique du continent africain, avec un accent particulier sur le contexte et les enjeux spécifiques du Tchad.





Face au ralentissement préoccupant de la croissance économique en Afrique, ce colloque se veut un catalyseur d'échanges et une plateforme de réflexion collective pour identifier les défis majeurs et explorer de nouvelles perspectives de croissance durable. Pour Allah-Natoï Ringar, le promoteur de cet événement, cette initiative revêt une importance particulière et n'est pas le fruit du hasard : « Ce colloque n’est pas le fruit du hasard. L’heure du développement de l’Afrique a sonné, et cela passe inévitablement par le Tchad », a-t-il affirmé avec conviction.





Les participants à cette première édition ambitionnent de faire de ce colloque un jalon essentiel dans la recherche et la définition d'un modèle de développement autonome, véritablement adapté aux réalités africaines et porté par une vision claire de souveraineté économique. Les discussions et les conclusions de ce colloque pourraient avoir des implications significatives pour l'orientation des politiques économiques futures en Afrique et au Tchad.