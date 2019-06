TCHAD N'Djamena : Déby a ouvert le Forum d'investissements Tchad-monde Arabe

Le Forum Tchad-Monde Arabe a lieu pendant trois jours, du 26 au 28 juin 2019.

Le président de la République Idriss Déby a ouvert mercredi au Hilton Hôtel de N'Djamena, le Forum économique international d'investissements Tchad-Monde Arabe, devant de nombreux officiels, investisseurs étrangers, opérateurs économiques et invités.



La cérémonie d'ouverture s'est déroulée en présence notamment d'ambassadeurs et représentants du Maroc, du Sultanat d'Oman, d'Algérie, d'Arabie Saoudite, des Emirats Arabes Unies et du Qatar.



"Un cadre stratégique de développement mutuel"



Le président de la Chambre de commerce, d'industrie, d'agriculture, des mines et de l'artisanat (CCIAMA), Amir Adoudou Artine, a expliqué que "bien avant ce forum qui marque le début d'une étape essentielle, le chef de l'Etat et le Gouvernement ont consenti des efforts considérables en prenant des mesures pour favoriser le secteur privé", énumérant une dizaine de mesures visant à favoriser le climat des affaires, dont la création du Conseil présidentiel pour le climat des affaires.



"Aujourd'hui le Tchad est une terre de paix et de sécurité remplie d'opportunités et propice aux investissements. Le Tchad a pris conscience de la faiblesse de son secteur privé et fait appel à la vigueur, à l'expertise et à l'audace du monde arabe dans un cadre stratégique de développement mutuel pour booster l'économie et vous donner de confortables revenus", a souligné Amir Adoudou Artine.



D'après lui, "l'heure est venue pour nous de regarder dans la même direction de nos intérêts communs. Face aux enjeux économiques mondiaux de l'heure, nous devons établir une connexion stratégique puisque l'histoire et la géographie jouent en notre faveur et nous en donnent les moyens."

Le Tchad, "un partenaire d'avenir"



Le président de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique (BADEA), Dr. Sidi Ould Tah, s'est félicité de "se voir accorder un rôle d'avant plan dans la quête du Tchad de mobilisation d'investissements pour développer le pays". Il a estimé que le Tchad est un partenaire d'avenir, remerciant le chef de l'Etat pour sa marque d'estime manifestée au monde Arabe.



Selon lui, les efforts du Gouvernement ont permis au Tchad de gagner huit places dans le classement Doing Business de la Banque mondiale. De plus, le prix de l'électricité a chuté de 20%, a souligné le président de la BADEA, mettant en avant "des progrès réels", bien que "des chemins restent à faire".



"Nous sommes là pour vous accompagner, nous sommes à vos côtés", a-t-il assuré, rappelant que "l'objectif majeur est de mettre en exergue les riches potentialités du Tchad", et qu'il s'agit aujourd'hui du "début d'un processus qui va permettre aux investisseurs de mieux connaitre ce pays et de mieux l'aimer."



Une démonstration de la "volonté du Gouvernement"



"La tenue de ce Forum est une démonstration de la volonté du Gouvernement de mettre le pays à l'abri des fluctuations des matières premières mais requiert un flux divertissements considérables et un secteur privé pour accompagner le Tchad", a indiqué le président de la BADEA.



La création d'un conseil présidentiel pour l'amélioration du climat des affaires présidé par le chef de l'Etat lui-même, "est un message très fort d'engagement et de considération en faveur d'un rôle accru du secteur privé, mais aussi permettra de trouver des solutions idoines face aux difficultés auxquelles feraient face les investisseurs au Tchad", a-t-il assuré.

Une coopération gagnante-gagnante



Le ministre de l'Economie et de la Planification du développement, Issa Doubragne, a relevé que l'objectif de ce forum est "d'attirer les investissements du monde arabe dans un intérêt réciproque", notamment avec des transferts de technologie et des assistances technique.



Le programme du Forum comprend des exposés sur les potentialités nationales et les opportunités d'affaires, des rencontres BtoB, des visites des stands et la signature d'accords et mémorandums d"entente.



Les investisseurs sont invités à ouvrir les discussions sur "tous les sujets d'intérêts économiques et sans restrictions", selon Issa Doubragne.



"Nous fondons un grand espoir pour le bien être du peuple tchadien à l'issue de ce forum", a-t-il rappelé.



L'appel du Président aux investisseurs



Dans un discours prononcé en arabe, le président de la République a remercié les investisseurs pour leur présence et les a rassuré des garanties déployées par le Gouvernement pour favoriser le climat des affaires, ainsi que la sécurité.



Idriss Déby a indiqué que le Tchad est une terre d'opportunités et que le conseil présidentiel veillera au suivi des projets mis en oeuvre.



Il a ensuite entamé une visite des différents stands installés au sein du Hilton Hôtel.





