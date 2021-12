N'Djamena : DiasporaBasket et Sahel Basketball organisent le Camp Basketball des jeunes

Le Camp Basketball est une initiative de l’association DiasporaBasket en collaboration avec Sahel Basketball. L'évènement est placé sous la tutelle de la Fédération tchadienne de basketball (FTBB) et supervisé par un point focal en la personne de Poïtoldé Samson.



Le président de la FTBB, Bani Ngata Ngoulou, félicite DiasporaBasket et Sahel Basketball qui ont décidé d’apporter leur pierre pour la valorisation du sport et mettre en valeur les basketteurs à l'échelle internationale. Pour lui, la fédération est dans une phase où elle a besoin de tout le monde pour porter le Tchad plus haut.



"Il y a des talents et potentiels dans ce pays mais c’est vraiment triste qu'ils ne soient pas exposés. Les futures générations de basketball doivent maintenir les efforts pour amener le flambeau du Tchad à l’international et doivent toujours garder l’éducation dans toutes les lignes de conduite qu’ils peuvent avoir pour contribuer au développement du sport tchadien", souligne Bani Ngata Ngoulou.



Le président de la FTBB affirme que dans le milieu du basketball, il y a un écosystème énorme. "Avec l’apport de DiasporaBasket, Sahel Basketball et de toutes les forces vives du terrain, l’on peut aller très loin car tous les moyens sont là de nos jours", dit-il.



Le représentant de DiasporaBasket, Nadji Mbaigoto, explique que son association est une organisation créée en février 2021. C’est une idée qui est partie des anciens basketteurs du Tchad vivant à l’étranger. L’objectif de l'association est de contribuer à améliorer la situation du basketball tchadien. Selon Nadji Mbaigoto, l'association a commencé ses premières activités avec la collecte des ballons et chaussures pour expédier au Tchad. L'association a ensuite réfléchi à la création d'un terrain d’évènements.