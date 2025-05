N'Djaména : L'AJDDS accompagne les élèves de Terminale vers la réussite au Baccalauréat

La première journée de cette caravane a été animée par Monsieur Hassan Mahamat Al-Djid, Docteur en philosophie, en présence du président de l'AJDDS, Monsieur Annour Anadif Youssouf. Devant un auditoire composé de centaines d'élèves de terminale, des directives précieuses concernant les techniques de rédaction de dissertation leur ont été fournies afin de les préparer au mieux aux épreuves de philosophie. L'objectif principal de cette initiative est de permettre aux candidats d'exceller au baccalauréat et d'obtenir des mentions.





Il est important de souligner que cette caravane se déroulera du 17 au 22 mai 2025 et abordera diverses disciplines essentielles pour le baccalauréat. Le programme comprendra des sessions de conseils et d'orientations en Histoire-géographie, littérature-texte et rhétorique, grammaire et morphologie, langue française, ainsi que des stratégies pour surmonter l'examen et gérer le stress lié à cette période cruciale.