N'Djamena : L'Académie de Dialogue Parent-Enfant s'attaque au tabou de la sexualité chez les jeunes tchadiens

L'adolescence étant une période de transition majeure, les jeunes se posent de nombreuses questions auxquelles il est difficile de répondre au sein des ménages. Pourtant, l'accès à des informations fiables sur la sexualité est crucial pour leur sécurité et leur épanouissement. C'est à cette préoccupation majeure que l'académie cherche à apporter des solutions.







Lors de cet atelier, les intervenants, parmi lesquels Melom Nicaise Bergamoto (expert en parentalité), Ngadande Issac (psychologue) et Dr Adoucie Robnodji Betan (gynécologue), ont délivré un message clair : il est impératif de briser le tabou de la sexualité. Ils ont souligné que le manque de ressources de qualité sur les sujets liés à la santé sexuelle et reproductive peut avoir des conséquences dangereuses pour les jeunes et les adolescents.