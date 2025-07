N'Djamena : L'Ambassade des États-Unis célèbre son indépendance et réaffirme son partenariat avec le Tchad

Un partenariat renouvelé avec l'Afrique et le Tchad

Dans son allocution, le Chargé d'Affaires de l'Ambassade a rappelé l'esprit de renouveau qui animait les Pères fondateurs américains, un esprit qui, selon lui, guide également la nouvelle administration américaine dans sa volonté de repenser le partenariat avec l’Afrique de manière ambitieuse et tournée vers l'avenir. Citant le Secrétaire d'État Marco Rubio, il a insisté sur le fait que « L’Amérique d’abord ne signifie pas l’Amérique seule ».





Les États-Unis sont convaincus de la nécessité de travailler aux côtés de leurs partenaires africains pour promouvoir les opportunités économiques, renforcer la coopération en matière de sécurité et stimuler une croissance partagée sur l’ensemble du continent.





"Chad Connection 2030" : Un avenir optimiste pour la relation bilatérale

Le Chargé d'Affaires a souligné que, alors que le Tchad déploie son ambitieux plan « Chad Connection 2030 », le partenariat entre les deux pays n’a jamais été aussi crucial. Il a évoqué une nouvelle vision et de nombreuses opportunités pour les jeunes entrepreneurs et les entreprises tchadiennes, affirmant que l'avenir de cette relation bilatérale se dessine avec optimisme et dynamisme.





Pour concrétiser ces ambitions, une volonté politique forte et un engagement sincère envers un partenariat véritable et équilibré sont jugés indispensables des deux côtés. Malgré les défis à court terme, l'Ambassade se dit confiante dans la pérennité et la richesse d’une coopération mutuellement bénéfique à long terme.