N'Djamena : La mairie lance une journée citoyenne de salubrité

Ce samedi 15 mars 2025, le Maire de N'Djamena, Sénoussi Hassana Abdoulaye, a mobilisé son équipe, les secrétaires généraux, les responsables des différents services et les agents de la mairie pour une opération de nettoyage de l'hôtel de ville. Munis de balais, pelles et râteaux, ils ont nettoyé les bureaux et la cour, donnant l'exemple en matière d'hygiène et d'assainissement.





Une première historique





Cette initiative, saluée par les employés de la mairie, a permis de constater l'état des lieux et de prendre conscience de l'importance d'un environnement de travail propre.





Journée citoyenne de salubrité





Le Maire a profité de cette occasion pour déclarer officiellement le samedi "Journée Citoyenne de Salubrité". Il a invité tous les citoyens à participer à cette initiative en nettoyant leur devanture et les commerçants à faire de même dans leurs boutiques et marchés.





Visite des marchés centraux





L'équipe municipale s'est ensuite rendue aux marchés central et Dembé pour constater les opérations de salubrité en cours. Le Maire a souligné la nécessité de reconfigurer ces marchés pour les adapter à l'évolution de la ville.





Objectifs de l'opération





Montrer l'exemple en matière d'hygiène et d'assainissement.

Sensibiliser la population à l'importance de la propreté.

Faire de N'Djamena une ville propre et agréable à vivre.



Appel à la participation citoyenne





Le Maire appelle tous les N'Djaménois à se mobiliser chaque samedi pour faire de cette journée citoyenne de salubrité un succès. Ensemble, ils pourront faire de N'Djamena une ville propre et accueillante.