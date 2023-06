N'Djamena : Le lycée Brahim Mahamat Itno remporte le tournoi de la paix

Dans le cadre de ses activités, Tchad Sport et ses partenaires ont organisé le premier tournoi inter-lycées dans la ville de N'Djamena. Au total, 8 établissements ont participé à cette compétition.



Lancé le 12 mai 2023, ce tournoi avait pour objectif de promouvoir la culture du vivre ensemble et de lutter contre les violences en milieu scolaire en sensibilisant les élèves dès leur plus jeune âge.



La finale de ce tournoi a opposé le lycée Brahim Mahamat Itno au lycée Félix Eboué scientifique le samedi 3 juin 2023 sur le terrain du lycée Félix. Après une séance de tirs au but, les deux équipes se sont départagées avec un score final de 6-5 en faveur du lycée Brahim Mahamat Itno.