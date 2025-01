N'Djaména : Le ministre de l'Éducation appelle à la protection des chantiers scolaires

Établissements Visités

Lycée Technique Industriel de Darassalam (8ème arrondissement)

(8ème arrondissement) École de Goudji Charafa (10ème arrondissement)

(10ème arrondissement) Lycée et Collège Techniques Commercial de Guinebor (1er arrondissement)

(1er arrondissement) Lycée Technique Industriel de N'Djamena

École d'Application d'Ardebjoumal (3ème arrondissement)

État d'Avancement des Travaux



Lutte Contre le Chômage des Jeunes



Problèmes Observés

Des individus ont construit et occupé les cours des écoles publiques, notamment celle de Goudji Charafa.

D'autres ont arrêté des chantiers de construction de salles de classe.

Le, le Ministre de l'Éducation Nationale et de la Promotion Civique,, a effectué une visite des établissements scolaires en construction à N'Djamena, accompagné d'une délégation de responsables de son département.Les chantiers inspectés comprenaient :L'objectif de cette visite était d'évaluer l'état d'avancement des travaux. M. Mamadou Gana Boukar a constaté que la plupart des chantiers progressaient bien et pourraient être finalisés dans deux mois. Il a exhorté les entreprises en retard à intensifier leur rythme de travail afin que les salles de classe puissent accueillir les élèves dans les meilleurs délais.Le ministre a souligné que ces nouveaux lycées d'enseignement technique seront cruciaux dans la lutte contre le chômage des jeunes, en leur offrant des opportunités de formation professionnelle.Au cours de sa visite, M. Mamadou Gana Boukar a également noté des problèmes préoccupants :Il a déclaré avoir répertorié une dizaine de cas à N'Djamena, et a insisté sur le fait que cette situation nécessite une