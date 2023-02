N'Djamena : Les Hirondelles lance une campagne de sensibilisation sur la COVID-19

Issa Ahmat Issa, secrétaire permanent de l'association et président de la commission chargée de sensibilisation, a souligné lors de son allocution l'importance de cette campagne. Le but est de sensibiliser la population sur la dangerosité de la COVID-19, qui n'a pas encore été complètement éradiquée dans le monde, y compris au Tchad.



Pour atteindre le plus grand nombre de personnes, la campagne de sensibilisation se fera de porte à porte dans les 10 arrondissements de la ville de N'Djamena du 06 au 14 Mars. L'association agro-pastorale les Hirondelles et ses partenaires œuvrent pour sensibiliser la population sur l'existence de ce danger et les prévenir contre la maladie.



En conclusion, la campagne de sensibilisation sur la COVID-19 organisée par l'association agro-pastorale les Hirondelles en partenariat avec la Croix Rouge du Tchad et l'UNICEF vise à protéger la population contre la maladie en transmettant des informations sur les mesures à prendre pour prévenir la contamination.