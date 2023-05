N'Djamena : MSF appuie le ministère de la Santé pour une campagne de vaccination chez les nomades

Cette campagne vise à renforcer la couverture vaccinale de routine dans 15 campements nomades de la ville de N’Djamena. Son objectif principal est d'augmenter la couverture vaccinale parmi les populations nomades, particulièrement les enfants qui peuvent ne pas avoir reçu de dose de vaccin et être sous-immunisés.



Cette stratégie prend en compte les habitudes de mobilité des nomades qui se déplacent généralement à N’Djamena pendant la saison des pluies et rencontrent des difficultés d'accès aux soins de santé et aux services sociaux de base en raison de la transhumance. Le vaccin proposé, contre le tétanos pour les femmes âgées de 14 à 49 ans, permettra également d’augmenter l’immunité collective et de réduire le risque de transmission de maladies évitables par la vaccination, telles que la rougeole, dans la province de N’Djaména.



En plus de la vaccination, MSF distribue également des moustiquaires pour lutter contre les piqûres de moustiques et le paludisme dans les campements nomades. Des équipes de MSF effectuent également des dépistages de la malnutrition chez les enfants en bas âge et les orientent vers des centres nutritionnels existants.



Depuis 2018, le Tchad a été confronté à une recrudescence de cas de rougeole sur son territoire. En réponse à la propagation de cette maladie, MSF a lancé une campagne de vaccination en collaboration avec les autorités sanitaires régionales en janvier 2023. Grâce à cet appui, 955 673 enfants âgés de 6 à 14 mois ont déjà été vaccinés contre la rougeole dans 3 districts de santé de N’Djamena.