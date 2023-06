N'Djamena : Ouverture du restaurant ZENZIBAR, mêlant cuisine japonaise et chinoise

Les fondateurs ont exprimé leur volonté de créer une ambiance agréable pour leurs clients, en proposant une cuisine de qualité associée à une musique d'ambiance interprétée par des artistes tchadiens. Ils ont souligné que ZENZIBAR ne serait pas un restaurant ordinaire, mais un lieu extraordinaire.



En plus d'une restauration classique, ils proposent également un service de livraison, un service de réception sur mesure pour les événements, une terrasse pour profiter de la journée, ainsi que d'autres services variés. Ils ont également mentionné que ZENZIBAR se démarque des autres restaurants en ouvrant sept jours sur sept, du lundi au dimanche, pour le déjeuner et le dîner. Ils offrent également des services de thé et de café, ainsi que des projections de films, des diffusions de matchs de football et des soirées musicales. Ils ont promis à leur clientèle de nombreuses nouveautés afin de dynamiser la vie de la ville de N'Djamena.



Les fondateurs ont expliqué que le terme ZENZIBAR est une fusion de deux mots. "ZEN" évoque l'esprit relaxant du bouddhisme, tandis que "ZIBAR" renvoie à un lieu touristique confortable.