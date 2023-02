N'Djamena : Soli-Dev sensibilise les femmes enceintes sur l'importance d'agir contre la carence à fer

Selon la coordinatrice de l'organisation, l'objectif de la campagne était de "lutter contre l'anémie pendant la grossesse en favorisant la consommation de produits pour prévenir les problèmes de santé chez les femmes enceintes". L'ONG a distribué des produits dans les centres de santé pour aider les femmes enceintes à en bénéficier.



Les deux centres de santé choisis étaient situés dans des zones à forte densité de population, à savoir le centre de santé de Nama et celui de Diguel Est. Ces centres ont accueilli environ 40 femmes enceintes qui ont bénéficié de la distribution de produits alimentaires riches en fer.



Le coordinateur de Soli-Dev, M. Ali Ibrahim, a salué l'engagement des femmes enceintes à suivre les conseils donnés par l'ONG pour améliorer leur santé et celle de leur bébé.



La campagne a été organisée en collaboration avec le ministère de la Santé publique et de la Solidarité nationale et avec le soutien de l'Organisation mondiale de la santé.