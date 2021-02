N'Djamena : "Talents 235" lance la compétition culturelle inter-quartiers

Le ministère des Postes et de l'Économie numérique a décidé de suivre et d'accompagner cet évènement afin de permettre aux jeunes tchadiens de se côtoyer. "Nous voudrions rappeler aux jeunes qu'Internet inclut des meilleures opportunités de notre ère", déclare Mahamat Saleh Ibrahim.



Mahamat Saleh Ibrahim de poursuivre que le numérique prend de plus en plus de place dans la vie des adolescents dans n'importe quel pays du monde. Mais quand on aborde ce sujet avec les grandes personnes, elles évoquent toujours les risques, les menaces et les dangers qu'Internet peut représenter, bien avant de parler de ses avantages. "Comme tout moyen de communication, vous devrez l'utiliser à bon escient afin que notre pays puisse situer les autres nations dans un domaine concurrentiel. Internet peut apporter plus d'activités", préconise-t-il.



Pour cette première édition de la compétition inter-quartiers, Walia et N'Djari étaient représentés. Le quartier Walia a remporté 14,5 points contre 12,5 points pour N'Djari.



La compétition se poursuit et d'autres quartiers présenteront également leurs candidats. Le quartier qui remportera la grande finale empochera la somme de 2 millions de Fcfa ; la deuxième place recevra 1.5 million de Fcfa et la troisième place aura 500.000 Fcfa.