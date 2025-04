N'Djamena : Ultimatum gouvernemental pour libérer une réserve foncière à Goudji

Une mission ministérielle de haut niveau s’est rendue ce vendredi 25 avril 2025 dans le 2ᵉ arrondissement de N’Djamena, plus précisément au quartier Goudji, en bordure immédiate de l’aéroport international Hassan Djamous. Cette descente sur le terrain a réuni : le ministre de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et de l’Habitat, M. Mahamat Assileck Halata, le ministre de la Sécurité publique et de l’Immigration, le Général de Corps d’Armée Ali Ahmat Aghabache, le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, M. Youssouf Tom, ainsi que la déléguée du gouvernement auprès de la ville de N’Djamena et plusieurs maires d’arrondissement.



L’objectif de la visite était de constater de visu l’occupation illégale et persistante d’une zone déclarée réserve foncière de l’État, pourtant déjà ciblée par des opérations de déguerpissement accompagnées de mesures d’indemnisation.



Malgré les efforts des autorités, de nombreuses constructions anarchiques continuent d’y apparaître, sur un espace considéré comme hautement stratégique en raison de sa proximité directe avec l’aéroport. Cette situation a été qualifiée de violation flagrante des lois de la République par les trois ministres.



Un dernier avertissement avant action



Face à la presse, la délégation gouvernementale a annoncé une mesure ferme : un ultimatum de trois semaines est donné aux occupants récalcitrants pour libérer les lieux.



« Il ne s’agit plus d’un avertissement, mais d’une sommation. Passé ce délai, la loi s’appliquera dans toute sa rigueur », ont martelé les ministres à l’unisson.



Ils ont rappelé que nul n’est au-dessus de la loi et que l’intérêt général prime sur les intérêts particuliers. Cette opération s’inscrit dans une dynamique plus large de réorganisation urbaine et de respect des normes d’aménagement du territoire, essentielles pour faire de N’Djamena une capitale moderne et sécurisée.