N'Djamena : 'Vivons tous ensemble' engage 100 jeunes chauffeurs de motos-taxis pour promouvoir la paix

Fatimé Boukar Kossei souligne que le secteur des motos-taxis est d'une grande utilité pour la société et que les jeunes chauffeurs doivent interagir avec toutes les composantes de leur communauté. Elle les encourage à s'approprier les différentes lignes directrices de la plateforme "Vivons tous ensemble", qui consistent à promouvoir les valeurs républicaines, encourager la coexistence pacifique et promouvoir l'éducation civique, sensibiliser contre la guerre par la diffusion accrue de films de guerre, promouvoir les valeurs de tolérance religieuse, renforcer le leadership et la promotion de la jeunesse, éduquer et prévenir la société contre les manipulations perverses, ainsi que promouvoir l'autonomisation des femmes.



De son côté, le président du syndicat des motos-taxis a affirmé que l'union avec la plateforme "Vivons tous ensemble" vise à promouvoir la paix, car sans la paix, même leurs clients ne pourront pas être en sécurité pour se déplacer.