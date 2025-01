N'Djaména accueille la deuxième session de la commission mixte tchado-turque

N'Djamena a récemment accueilli la deuxième session de la Commission mixte de coopération commerciale, économique, scientifique et technique entre le Tchad et la Türkiye. Cet événement s’inscrit dans le cadre de l’Accord de coopération signé en 1999, visant à renforcer les relations bilatérales entre les deux pays.

Présidence et Objectifs de la Session

La session a été présidée par S.E.M. Abderaman Koulamallah, Ministre d’État, Ministre des Affaires étrangères du Tchad et M. Abdulkadir Uraloğlu, Ministre des Transports et de l’Infrastructure de Türkiye.

Cette rencontre a permis d'approfondir les partenariats dans des secteurs clés tels que les Transports, Infrastructure, Santé, Éducation et Technologies.

Accords et Engagements Les deux délégations ont salué l’entrée en vigueur de plusieurs accords dans les domaines suivants : Transport aérien, Santé et Culture.



Des engagements concrets ont été pris pour favoriser les échanges commerciaux, développer les infrastructures et renforcer les capacités techniques.

Conclusion Cette session témoigne des excellentes relations entre le Tchad et la Türkiye, marquant une nouvelle étape dans leur collaboration stratégique. La prochaine réunion de la commission est prévue à Ankara, à une date qui sera fixée par voie diplomatique. Cette coopération renforcée pourrait avoir des retombées positives pour le développement économique et social des deux pays.