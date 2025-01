N'Djamena accueille une haute délégation algérienne : Le renforcement des liens bilatéraux au cœur des discussions

La Ministre Déléguée auprès du Ministre des Affaires Étrangères, Chargée de l’Intégration Africaine et des Tchadiens de l’Étranger, Madame Fatime Aldjineh Garfa, a accueilli dans la nuit de jeudi à vendredi à l’aéroport International Hassan Djamous une délégation algérienne conduite par Monsieur Sofiane Chaib, Secrétaire d’État auprès du Ministre d’État, Ministre des Affaires Étrangères de l’Algérie.





Objectif de la Visite



Cette visite s’inscrit dans le cadre du renforcement des relations bilatérales et des échanges stratégiques entre le Tchad et l’Algérie. Elle reflète la volonté commune des deux pays de consolider leur coopération dans des domaines d’intérêt commun.





Perspectives de Coopération



Les discussions à venir entre les deux pays devraient porter sur divers aspects de la coopération bilatérale, illustrant ainsi l'engagement mutuel à promouvoir des partenariats solides et durables.





La visite de la délégation algérienne au Tchad marque une nouvelle étape dans les relations entre les deux pays. Les discussions ont permis de renforcer les liens d'amitié et de coopération existants et d'ouvrir de nouvelles perspectives pour un partenariat stratégique mutuellement bénéfique.