N'Djamena accueillera la 11e assemblée générale panafricaine du RAJA en août 2024

L'AGP se déroule tous les deux ans dans l'un des pays membres du RAJA. Elle vise à encourager les débats sur des thèmes variés, ainsi qu'à proposer des actions sur des sujets sociopolitiques, religieux et humains. Le thème de cette édition est "La contribution du RAJAT à la construction d'un laïcat responsable au service de l'Église et de la société en Afrique". L'AGP est l'instance de prise de décision majeure pour le RAJA.



Gueroumbaye Ngomibé Marius, président du Bureau Exécutif National du RAJAT, a expliqué que le RAJA n'est ni une entreprise ni une organisation à but lucratif, ce qui rend crucial le soutien des bienfaiteurs et des autorités locales pour assurer le succès de cet événement. Selon lui, c'est une question d'image pour le Tchad, au-delà de l'Église catholique et du RAJAT. Il a déclaré : "Au moment venu, nous solliciterons toutes les bonnes volontés (soutien matériel, financier, logistique, hébergement, restauration, etc.) pour aider à l'organisation de cette AG. Pas moins de 10 pays avec environ 400 participants sont attendus pour cet événement."



Gueroumbaye Ngomibé Marius a rappelé que l'AGP inclura la validation des documents juridiques, ainsi que la révision des documents liés à la ligne et aux visions stratégiques du RAJA Panafricain. Il a également précisé que cette AG comprendra une première session sur "La jeunesse africaine et l'extrémisme violent", suivie d'une deuxième session sur "La contribution du RAJA à la construction d'un laïcat responsable au service de l'Église et de la société africaine."