N'Djamena : caravane médicale gratuite de la Fondation Maarif Tchad et Médecins du Monde

Le responsable de l'établissement, Hassan Djidda Doungousse, a remercié la fondation Maarif et l'équipe de médecins pour leur contribution à l'éducation des enfants et à l'amélioration de la société tchadienne.



Selon le directeur pays, Cengiz Atay, l'équipe de Médecins du Monde venant de Turquie, composée de 4 médecins spécialistes et d'un coordonnateur régional, a travaillé en collaboration avec la Fondation Maarif de Turquie au Tchad.



La caravane médicale gratuite a été organisée dans deux orphelinats, l'école de Loubana dans la sous-préfecture de N'Djamena Fara et le Complexe Maarif Tchado-Turc.



"La coopération se renforce davantage avec le gouvernement et les familles tchadiennes en bénéficient", se félicite Cengiz Atay.



Il convient de souligner que 600 enfants ont bénéficié des soins et des médicaments gratuits.