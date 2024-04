N'Djamena célèbre la Journée mondiale de la santé avec une grande marche sportive

​Le Ministre de la Jeunesse et des Sports a ajouté que les hommes, dès l'âge de 40 ans, commencent souvent à développer des maladies. Il a donc encouragé les personnes d'âge mûr et plus âgées à pratiquer régulièrement du sport pour maintenir une bonne santé.



Le Ministre de la Santé a annoncé qu'un arrêté conjoint avec le Ministère de la Jeunesse et des Sports serait bientôt publié, instituant une marche sportive hebdomadaire, bien que cette participation restera facultative.