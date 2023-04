N'Djamena : défaillance d'une bobine neutre au poste électrique de Djamal Bahr, des quartiers touchés

Selon la SNE, les quartiers concernés sont Amriguebé, Ardebdjoumal, Bololo, Darassalam, Dembé, Djamal Bahr, Gardolé, Klemat, leclair Mardjandafak, Moursal, Ndjari et Ridina. Les techniciens de la SNE travaillent actuellement sur la résolution de cette panne afin de rétablir l'électricité dans les quartiers touchés.



La bobine défectueuse a été retirée et une nouvelle bobine est en cours de raccordement. La SNE demande à sa clientèle concernée de faire preuve de patience et de compréhension.