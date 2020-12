N'Djamena : défilé militaire à la Place de la nation pour la fête du 1er décembre

Une cérémonie de prise d'armes a eu lieu mardi à la Place de la nation, marquant la commémoration de la "Journée de la liberté et de la démocratie". Le président Idriss Deby a assisté au défilé militaire et paramilitaire, en présence de la Première Dame, les présidents de grandes institutions, membres du gouvernement, députés et d'autres personnalités.



Il y a 30 ans, le 1er décembre 1990, Idriss Deby renversait son prédécesseur Hissein Habré et prenait le pouvoir à N'Djamena.



À la Place de la nation, le chef de l'État a passé en revue les troupes et a déposé une gerbe de fleurs au monument aux morts, avant de s'incliner en la mémoire des martyrs.



Des défilés ont également eu lieu dans les chefs-lieu des provinces.