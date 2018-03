N'Djamena : des caravanes de sensibilisation sur l'assainissement de la ville

L'Association des Jeunes Tchadiens Pour l'Amour de la Patrie et le Développement Social (AJTAPDS) a officiellement lancé, ce mardi 28 février 2018, au Marché Central de la capitale tchadienne, les caravanes de sensibilisation de ses concitoyens en matière d’hygiène et d’assainissement de la ville, notamment les ordures ménagères et les eaux usées déversées sur les voies publiques.



Les activités des caravanes de sensibilisation de la population sur la problématique de l’insalubrité dans les 10 communes d'arrondissement visent à aider la municipalité de la ville de N'Djamena à assainir la capitale en vue de préserver la santé de la population.



Officiant la cérémonie de lancement de la sensibilisation en matière d'hygiène et d'assainissement, la Maire de la ville de N'Djamena, Mariam Djimet Ibet indique que l’insalubrité de la capitale tchadienne constitue pour eux un défi majeur dont les conséquences sont néfastes et lourdes. Elle cite, entre autres, la prolifération des moustiques et autres insectes, la pollution de la nature et les aliments consommés causant le choléra, la fièvre typhoïde, la bronchite et le paludisme.