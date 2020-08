N'Djamena : des marchés à "des entreprises fantômes qui ne font même pas les travaux" (maire)

Les initiatives citoyennes se multiplient à N'Djamena pour curer les caniveaux et anticiper les dégâts liés à la saison pluvieuse. Le maire de la ville, Oumar Boukar, a fait une descente samedi dans plusieurs quartiers de la capitale.



Il s'est notamment rendu à l'avenue Jacques Nadingar, à Ardep Djoumal dans le 3ème arrondissement ou encore à Gassi et Chagoua dans le 7ème arrondissement.



"La population doit se prendre en charge. La commune de la ville de N'Djamena va les accompagner jusqu'à la fin des travaux", a déclaré le maire qui s'est félicité des différentes initiatives.



"Nous allons prendre toutes les dispositions pour ramasser ces ordures, parce que nous avons plus d'expérience. Nous avons souvent donné des marchés à des entreprises que je peux dire fantômes ou des entreprises écrans qui ne font même pas les travaux", a affirmé Oumar Boukar.



"C'est pourquoi, nous avons pris des décisions, nous allons directement travailler avec la population. Les gens doivent s'organiser", a-t-il ajouté.